استبعاد الميلان من المشاركة بالدوري الأوروبي

أعلنت ظهر اليوم الجمعة المحكمة الرياضية “التاس” استبعاد ميلان من المشاركة الموسم المقبل في الدوري الأوروبي؛ بسبب مخالفة النادي الإيطالي لقانون اللعب المالي النظيف.

وأصدرت المحكمة الرياضية بيانا قالت فيه إن القرار صدر بعد أن اتفق ميلان مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانتهاكات التي ارتكبها الفريق الإيطالي لقانون اللعب المالي النظيف.

وتم هذا القرار بناء على اتفاق إلغاء قرار غرفة تحكيم الويفا بشأن مخالفات ميلان والذي صدر في نوفمبر الماضي، كما تم إلغاء قرارغرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية بالاتحاد الأوروبي الصادر في شهر أبريل عقب مخالفته قانون اللعب المالي النظيف ليتم استبدال القرارين بمنع الميلان من المشاركة في البطولات الأوروبية المقامة بموسم 2019 – 2020.

