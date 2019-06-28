وردة يعود لمنتخب الفراعنة

رفع الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة رئيسه هاني أبوريدة العقوبة عن لاعب المنتخب عمر وردة بعد 48 ساعة من استبعاده لأسباب انضباطية.

وقال أبوريدة إن قرار الاستبعاد جاء بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز لدى أعضاء الفريق.

اجتمع الاتحاد المصري صباح اليوم مع وزير الشباب والرياضة ولاعبي المنتخب المصري لحثهم على بذل المزيد من الجهد لبلوغ أدوار متقدمة في كأس أفريقيا خاصة أن الفراعنة تأهلوا للدور الـ16 في الكان، من جهتهم طلب لاعبو المنتخب المصري رفع العقوبة على زميلهم عمر وردة الأمر الذي وافق عليه رئيس الشباب والرياضة واتحاد الكرة.

وكان عمر وردة قد نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذر فيه للجمهور المصري وللمسؤولين عما بدر منه، وسيعود وردة إلى تشكيلة المنتخب المصري ابتداء من الدور الـ16.

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