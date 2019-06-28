كأس الأمم الأفريقية 2019: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره المالي بهدف لمثله

السويس-العنوان

فشل المنتخب التونسي للمرة الثانية في انتزاع الفوز في كأس أمم أفريقيا 2019 على أرضية ملعب السويس المصري، فقد تعادل نسور قرطاج مع نسور مالي بهدف لمثله الجمعة.

وبهذا أصبح المنتخب التونسي بحاجة للفوز على نظيره الموريتاني للحفاظ على أمله في التأهل للدور ثمن النهائي.

وتعادل المنتخب التونسي الجمعة مع نظيره المالي بهدف لمثله في ملعب السويس. لتبقى حظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي قائمة ولكنه فشل في انتزاع تأهل مبكر.

وكان نسور قرطاج بحاجة للفوز لتعزيز فرصهم في التأهل، ونسيان خيبة التعادل في مباراتهم الأولى مع المنتخب الأنغولي 1-1.

أما نسور مالي فدخلت اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم الكبير على منتخب موريتانيا 4-1، وبدأ التوانسة اللقاء بقوة وفرضوا إيقاعهم على اللعب، وهددوا مرمى خصومهم أكثر من مرة.

وكانت أخطر هجماته عبر وهبي الخزري الذي سدد ركلة حرة قوية من مشارف منطقة الجزاء ارتدت من العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استمر المنتخب التونسي بالسيطرة على الكرة ولكن دون فاعلية، ومن هجمة مرتدة حصل لاعبو مالي على ركلة ركنية نفذها ساماسيكو حاول حارس المرمى التونسي معز حسن التقاطها ولكنها أفلتت منه ودخلت المرمى معلنة الهدف الأول في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 70 أحرز وهبي الخزري هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة نفذها وارتدت من الجدار الدفاعي لتحول اتجاهها مخادعة حارس المرمى المالي وتسكن الشباك.

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