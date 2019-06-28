تعادل ثان لنسور قرطاج في “كان مصر”

ظهر المنتخب التونسي بشكل باهت في ثاني جولات كأس أمم أفريقيا بعدما حقق التعادل أمام منتخب مالي بهدف لمثله.

وعلى الرغم من ضغط المنتخب التونسي المبكر على مرمى المنتخب المالي إلا أنه افتقد للمسة الأخيرة لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي.

أما عن الشوط الثاني فقد واصل رفاق الخنيسي إضاعة الفرص لتأتي الدقيقة الستون عندما أحرز ديادي ساماسيكو هدف التقدم للمنتخب المالي بعد خطأ فادح من حارس تونس معز حسن، ليقوم بعدها المدرب ألان جيراس بإقحام المساكني ليحصل بعدها نسور قرطاج على خطأ قريب من منطقة الجزاء حوله وهبي الخزري إلى هدف ليمنح منتخبه التعادل.

بينما مرت باقي دقائق المباراة دون أن تشهد أي جديد في عداد الأهداف وليحصد المنتخبان نقطة واحدة، إذ أصبح المنتخب المالي برصيد أربع نقاط في صدارة المجموعة بينما يمتلك المنتخب التونسي في رصيده نقطتين فقط.

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