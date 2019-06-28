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لورينزو يتعرض لحادث جديد يحرمه من بطولة العالم

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض خورخي لورينزو متسابق هوندا لحادث تصادم استبعد على إثره من سباق هولندا ونقل على الفور إلى المستشفى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى

وجاءت إصابة لورينزو خلال تجارب السرعة وأكد أطباء البطولة أن متسابق هوندا أصيب بكسر في الفقرة السادسة في العمود الفقري استدعت تدخلا طبيا عاجلا

وكان بطل العالم 3 مرات في الفئة الأولى قد عاش مثل هذه الحوادث العام الماضي حرمته من المشاركة في 4 مسابقات سنة 2018

وصرح نخيل شارتي المدير الطبي لبطولة العالم للدراجات النارية أن متسابق هوندا البطل العالمي ما زال يحتاج إلى مزيد من الفحوصات وسيتم نقله إلى برشلونة لإجرائها

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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