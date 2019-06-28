لورينزو يتعرض لحادث جديد يحرمه من بطولة العالم

تعرض خورخي لورينزو متسابق هوندا لحادث تصادم استبعد على إثره من سباق هولندا ونقل على الفور إلى المستشفى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى

وجاءت إصابة لورينزو خلال تجارب السرعة وأكد أطباء البطولة أن متسابق هوندا أصيب بكسر في الفقرة السادسة في العمود الفقري استدعت تدخلا طبيا عاجلا

وكان بطل العالم 3 مرات في الفئة الأولى قد عاش مثل هذه الحوادث العام الماضي حرمته من المشاركة في 4 مسابقات سنة 2018

وصرح نخيل شارتي المدير الطبي لبطولة العالم للدراجات النارية أن متسابق هوندا البطل العالمي ما زال يحتاج إلى مزيد من الفحوصات وسيتم نقله إلى برشلونة لإجرائها

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