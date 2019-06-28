ماريغا يحرز جائزة أفضل لاعب أمام تونس

أحرز ماريغا مهاجم منتخب مالي جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بينه وبين نظيره التونسي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019 لحساب المجموعة الثانية في الجولة الثانية من المباريات

آداء ماريغا في اللقاء كان لافتا واتسم بمستوى عال حيث كان الأكثر خطورة في مناطق المنتخب العربي.

وجاءت تصريحات الماليين في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد المواجهة، واثقة وإيجابية حيث أكدوا أفضليتهم وسيطرتهم على مجريات اللقاء، لكن الحظ لم يحالفهم على حد تعبيرهم.

وأكد صاحب جائزة أفضل لاعب في مباراة نسور قرطاج أن الفوز كان متاحا أمامهم لكنهم ضيعوه ولم يستغلوا الفرص التي سنحت لهم خاصة أنهم في مواجهة منتخب قوي مثل تونس، وأكمل ماريغا أنهم قادرون لا شك على استكمال المشوار في هذه المنافسات وسنفكر في المواجهة القادمة أمام أنغولا والتي ستكون حاسمة.

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