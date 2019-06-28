الاتحاد الفرعي للعبة الغولف ببنغازي يفتتح ملعب جليانة للغولف

بنغازي 28 يونيو 2019 (وال)- افتتح الاتحاد الفرعي للعبة الغولف ببنغازي مساء اليوم الجمعة، ملعب جليانة للغولف.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد الفرعي للغولف أنه على هامش الاحتفالية أقيمت مباراة زوجية تنشيطية بمناسبة افتتاح الملعب بين لاعب من الدرجة الأولى ولاعب من الدرجة الثانية.

وأضاف المركز الإعلامي للاتحاد الفرعي للغولف “حيث تحصل اللاعب : محمد عبد الكريم العمامي على الترتيب الأول، بمعدل 4 ضربات تحت المعدل”، وهو لاعب من الدرجة الأولى ونائب رئيس الاتحاد العام للعبة الغولف، ويقابله في الأسماء اللاعب : محمد حليم الحوتي، الذي تحصل أيضًا على الترتيب الأول بنفس المعدل. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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