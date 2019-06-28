ليبيون على منصات التتويج في تونس

توج لاعبنا الدولي محمد شيمة بالميدالية الفضية في لعبة دفع الجلة ضمن تصنيف 46 بمسافة 14/12 ضمن بطولة الجائزة لكبرى الدولية لألعاب القوى لذوي الإعاقة بتونس، وبهذا الرقم ترشح الدولي الليبي إلى بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة بدبي والمقامه بشهر نوفمبر المقبل كما ترشح لنفس البطولة المقامة في الخليج العربي الدولي الليبي محمود رجب في لعبة دفع الجلة في تصنيف f57 بمسافة 11/17 سم وذلك بتحصله على مراتب متقدمة في بطولة الجائزة الكبرى الدولية المقامة حاليا في تونس

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