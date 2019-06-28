اخبار الرياضة

ليبيون على منصات التتويج في تونس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج لاعبنا الدولي محمد شيمة بالميدالية الفضية في لعبة دفع الجلة ضمن تصنيف 46 بمسافة 14/12 ضمن بطولة الجائزة لكبرى الدولية لألعاب القوى لذوي الإعاقة بتونس، وبهذا الرقم ترشح الدولي الليبي إلى بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة بدبي والمقامه بشهر نوفمبر المقبل كما ترشح لنفس البطولة المقامة في الخليج العربي الدولي الليبي محمود رجب في لعبة دفع الجلة في تصنيف f57 بمسافة 11/17 سم وذلك بتحصله على مراتب متقدمة في بطولة الجائزة الكبرى الدولية المقامة حاليا في تونس

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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