مونديال السيدات: الأمريكيات يطحن بفرنسا في عقر دارها

بدأت ملامح نصف نهائي كأس العالم للسيدات بالتكامل رويدا رويدا، فبعد تأهل إنجلترا على حساب النرويج هاهي حاملة اللقب الولايات المتحدة تسقط صاحبة الضيافة على أرضها وبين جماهيرها في بارك دو برانس بهدفين لهدف.

المقاتلات على اللقب ضربن بقوة منذ البداية وبعزيمة من حديد سجلن أول هدف لهن في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعبة المخضرمة ميغان رابينو وحاولت الفرنسيات تعديل النتيجة لكن ذلك لم يجد نفعا مع الدفاع الصلب لحاملات اللقب وهكذا انتهى الشوط الأول بتقدم الأمريكيات نتيجةً وأداءً.

الفترة الثانية أمهلت الولايات المتحدة نظيرتها الفرنسية خمسة عشرة دقيقة لتعود نفس اللاعبة وتثني حصيلة منتخبها وفي الدقيقة الواحة والثمانين قلصت ويندي رينارد لصاحبة الأرض.

وبهذه النتيجة تتأهل صاحبة اللقب الولايات المتحدة لنصف النهائي صحبة إنجلترا في انتظار اكتمال النصاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية