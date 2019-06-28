الأرجنتين تتجاوز فنزويلا وتتأهل للمربع الذهبي

بأداء غير مقنع تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المربع الذهبي لبطولة كوبا أميركا بعدما تجاوز نظيره الفنزويلي بهدفين دون رد.

ورغم أن متابعي منتخب التانغو لم يكونوا راضين عن أداء فريقهم إلا أن رفاق ميسي شهدو في مباراة فنزويلا تطورا على مستوى الأداء في هذه النسخة من الكوبا.

وفي مباراة الربع النهائي استطاع لوتارو افتتاح النتيجة مبكرا وتحديدا من الدقيقة العاشرة ليعلن تقدم الارجنتين لتتوالى بعدها هجمات منتخب التانغو في ظل غياب التجسيد أو اللمسة الأخيرة، وفي المقابل قام المنتخب الفنزويلي ببعض الهجمات الخجولة التي لم تشكل خطرا على مرمى التانغو.

الدقيقة 74 كانت شاهدة على الهدف الثاني للأرجتنين والذي جاء بإمضاء لو سيلسو والذي كان كفيلا بوضع التانغو في الدور النصف النهائي حيث سيقابل البرازيل في الكلاسيكو الأبرز على مستوى العالم.

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