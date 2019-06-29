الأهلي بنغازي يتوج بكأس السوبر للرياضات الإلكترونية

توج الأهلي بنغازي بطلاً لأول نسخة ليبية لمسابقة كأس السوبر للرياضات الإلكترونية وذلك بعد أن حقق فوزاً عريضاً ومستحقاً على منافسه فريق الجزيرة بخمسة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الرياضة الإلكترونية قد دخلت حديثاً ضمن قائمة الألعاب الرياضية الممارسة في ليبيا وهي تجد إقبالاً جيداً من قِبل الكثير من الأندية بمختلف المدن والمناطق.

وحتى الآن حظيت ستة أندية بالاعتماد رسمياً وهي: الأهلي بنغازي والاتحاد والنصر والأهلي طرابلس والتحدي والمدينة.

وتمتلك الرياضة الإلكترونية إقبالا كبيرا من قبل ممتهنيها ماجعلها الأكثر رواجا في الفترة الأخيرة.

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