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“قمة نارية” منتظرة بين الكاميرون وغانا في الكان

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسدل الستار على الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا بموقعة نارية تلك التي ستجمع الكاميرون أمام غانا في ستاد الإسماعيلية.

المنتخب الكاميروني سجل انطلاقة قوية بالبطولة بعدما هزم غينيا بيساو وتغلب على ظروفه التي سبقت البطولة، حيث أدى إضراب اللاعبين عن التدريبات وعن المشاركة في البطولة إلى ابتعاد الترشيحات عن فريق الهولندي كلارنس سيدورف لكن الأمور تغيرت الآن وفي الوقت ذاته لن يكون المنتخب الغاني صيدا سهلا.

المستفيد الأكبر في هذه المجموعة منتخبا بنين وغينيا بيساو، فالفائز من بينها سيكون في وضع مريح قبل الجولة الأخيرة كونه سيدخلها مقاتلا على حظوظه بالتأهل للدور ربع النهائي من البطولة، فيما كانت بنين قد أحرجت غانا في لقائها الأول وقدمت نفسها منافسا صعبا على التأهل للدور الثاني وغينيا بيساو تعثر أمام الكاميرون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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