نتائج إيجابية لمنتخب ألعاب القوى ببطولة تونس

نجح لاعبو المنتخب الوطني لرياضة ألعاب القوى لذوي الإعاقة في الحصول على نتائج إيجابية ببطولة الجائزة الكبرى الدولية في تونس المستمرة حتى الـ30 من شهر الجاري بمضمار ملعب رادس.

وتمكن حمزة الهمالي في لعبة الصولجان من الحصول على تصنيف يؤهله للمشاركة في بطولة العالم التي تحتضنها دبي الإماراتية شهر نوفمبر المقبل.

وفي دفع الجلة تمكن وليد اشطيبة من الحصول على تصنيف دولي يؤهله لبطولة العالم لذوي الإعاقة في دبي، وفي ذات اللعبة نجح أحمد ركروك في الحصول التصنيف ذاته.

وفي بقية النتائج واصل الثنائي الدولي محمود رجب ومحمد شيمة في إحراز النتائج الإيجابية حيث ظفر الأخير بالقلادة الفضية في دفع الجلة وتأهل لبطولة العالم لذوي الإعاقة.

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