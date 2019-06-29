تشيلي تلتحق بالسامبا والتانغو في نصف النهائي

واجهت حاملة اللقب تشيلي كولومبيا في اختبار مدو على ملعب آرينا كورينثيانز بساوباولو في ثمن نهائي كوبا أميركا وعينها على التأهل إلى نصف نهائي البطولة .

وشهد الشوط الأول اندفاعا لتشيلي منذ البداية حيث تمكن أرانجويز من تسجيل هدف في الدقيقة الخامسة عشرة لكن الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا ألغاه بداعي تسلل ألكسيس سانشيز بعد العودة لتقنية الفار.

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا فتشيلي واصلت تهديدها وكولومبيا حاولت الوصول إلى مرمى حامل اللقب لكن لاعب الوسط أرتورو فيدال نجح في تسديد كرة سكنت شباك الحارس أوسبينا لكن الحكم بايتانا عاد ليلغي الهدف للمس الكرة من أحد لاعبي تشيلي .

ومالت الكفة لحامل اللقب وكادت أن تخطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة إلا أن المباراة اتجهتْ في النهاية إلى ركلات الترجيح حيث سجل كلا المنتخبين كل الركلات الأربع الأولى إلا عند الركلة الأخيرة لويليام تيسيلو الذي أطاح بها خارج إطار المرمى ليسجل سانشيز ويهدي تشيلي بطاقة العبور الثالثة إلى المربع الذهبي لمواصلة حلم الحفاظ على اللقب.

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