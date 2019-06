منتخب تشيلي أول المتأهلين للمربع الذهبي في كوبا أمريكا 2019

استطاع منتخب تشيلي التأهل إلى نصف نهائي بطولة “كوبا أمريكا”، بفوزه على كولومبيا بركلات الترجيح، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعتهما في البرازيل.

حيث تكفل الخماسي أرتورو فيدال، وإدواردو فارغاس، وإيريك بولغار، وتشارلز أرانغويز، وأليكسيس سانشيز، بتسجيل الركلات الخمس لتشيلي، فيما سجل لكولومبيا كل من خاميس رودريغيز، وإيدوين كاردونا، وخوان كوادرادو، وياري مينا، وأضاع ويليام تيسيلو ركلة واحدة.

هذا وينتظر منتخب تشيلي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع بين المنتخبين الأوروغوياني ونظيره البيروفي.

