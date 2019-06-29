محمد الترهوني على أعتاب الانتقال للرجاء المغربي

اقترب ظهير الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني، محمد الترهوني، من الانتقال إلى الدوري المغربي عبر بوابة الرجاء البيضاوي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم موقع “ريميسا”، أن “الترهوني” تمكن من الحصول على التأشيرة المغربية ويستعد حاليًا للسفر إلى المغرب، لوضع الرتوش الأخيرة على صفقة انضمامه للرجاء.

محمد الترهوني، هو ظهير عصري، ويجيد اللعب في عدة مراكز داخل الملعب ويبدع على الرواق الأيسر بالكامل، كما يُعد أحد أبرز لاعبي الزعيم وفرسان المتوسط في السنوات الأخيرة.

يذكر أن سند الورفلي، لاعب منتخبنا الوطني، قد انتقل إلى الرجاء، في الصيف الماضي، ونجح في الحصول على الكونفدرالية رفقة الفريق المغربي.

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