منتخب ليبيا لألعاب القوى لذوي الإعاقة يحقق نتائج إيجابية ببطولة تونس الدولية

حقق لاعبو منتخب ليبيا لألعاب القوى لذوي الإعاقة نتائج جيدة وحصدوا المراكز الأولى ضمن منافسات بطولة الجائزة الكبرى الدولية لألعاب القوى لذوي الإعاقة بتونس والتي تستمر حتى 30 يونيو الجاري بملعب ألعاب القوى برادس .

وترشح اللاعب الدولي حمزة الهمالي في لعبة الصولجان ضمن تصنيف f32 بمسافة 23 – 61 سم، لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي ستقام في مدينة دبي الإماراتية خلال شهر نوفمبر المقبل.

وفي نفس اللعبة ترشح اللاعب الدولي أحمد ركروك، ضمن تصنيف f40 بمسافة 6 – 21 سم ، لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة بدبي.كما ترشح في لعبة دفع الجلة أيضا اللاعب الدولي محمود رجب، ضمن تصنيف f57 بمسافة 11/17 سم ، لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة بدبي.

فيما تحصل اللاعب الدولي محمد شيمة على القلادة الفضية في لعبة دفع الجلة أيضا، ضمن تصنيف f46 بمسافة 14/12 وبهذا الرقم ترشح لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة بدبي.

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