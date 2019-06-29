“الجيلاني” يكشف الحقائق في أزمة تعثر مفاوضات الرجاء المغربي مع “الورفلي”

كشف اللاعب المغربي السابق عبدالمجيد الجيلاني، المقرب من مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، حقيقة تعثر مفاوضات نادي الرجاء البيضاوي المغربي مع محترفنا الدولي الليبي سند الورفلي من أجل الإبقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة سواء بتجديد إعارته لموسم آخر أو شراء عقده بشكل نهائي.

ونفى الجيلاني، الوسيط الذي لعب دورا كبيرا في انضمام الورفلي للفريق المغربي، بشكل قاطع ما تردد من أنباء على لسان بعض مسؤولي نادي الرجاء بأن سند الورفلي طلب 700 ألف دولار من أجل الانتقال بشكل نهائي إلى الرجاء .

وكان رئيس نادي الرجاء قد صرح لبعض وسائل الإعلام المغربية بأن وكيل أعمال سند الورفلي، اشترط حصول اللاعب على 700 ألف دولار، لتجديد عقده، على اعتبار أن عقده الحالي ينتهي في يونيو الجاري.

لكن الجيلاني الذي سبق له اللعب في صفوف الرجاء والأهلي طرابلس، رد على كلام رئيس الرجاء بكتابة “بوست مطول” عبر صفحته على فيس بوك، نفى فيه تماما ما يتردد حول مطالب الورفلي المالية، وبعث برسائل خاصة إلى جماهير الرجاء التي ساندت اللاعب خلال الفترة الماضية مؤكدا أن الورفلي لم يطلب ذلك ولم يزايد على نادي الرجاء مطلقا.

أبدى الجيلاني استغرابه التام من المزايدات التي يقوم بها مسؤولو الرجاء على اللاعب الليبي الدولي من أجل إثارة الجماهير ضده وإظهار أن مجلس الإدارة قام بدوره في صفقة الورفلي ولكن هذا الكلام يخالف الحقيقة.

الجدير بالذكر أن وكيل الورفلي كان قد أكد أن اللاعب يريد البقاء في صفوف الرجاء في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن هناك بعض الوكلاء هم الذين يرغبون في إبعاد اللاعب عن صفوف الفريق المغربي بشتى الطرق، بعد النجاحات التي قدمها اللاعب مع الفريق خلال الموسم الحالي 2018 / 2019.

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