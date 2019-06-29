أزمة وردة.. الاتحاد يتخبط ويحذف تصريحات لصلاح “نشرت بالخطأ”

ودان مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار اتحاد الكرة إعادة وردة للمنتخب في الدور 16 منكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، رغم تهم التحرش المنسوبة إليه.

وأمام الانتقادات الواسعة، نشر الموقع الرسمي للاتحاد تصريحات منسوبة لمحمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد المنتخب، ولاعبين آخرين، يعلنون فيها المساندة لوردة.

وتناولت التصريحات إشادة صلاح بقرار تخفيض عقوبة وردة الذي أصدره اتحاد الكرة.

لكن الاتحاد تراجع عن نشر هذه التصريحات، وحذفها على الفور، وأعلن في منشور على فيسبوك، أنها نُشرت “بطريق الخطأ”.

وجاء في المنشور: “يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لاعبي المنتخب الوطني لم يدلوا بأية تصريحات صحفية، وأن ما نُشر على لسان بعض منهم على الموقع الرسمي للاتحاد كان بطريق الخطأ”.

وحتى الآن، لم يوضح اتحاد الكرة ما حدث بالضبط، وكيف أن تصريحات مطولة منسوبة للاعبي المنتخب تُنشر بطريق الخطأ، رغم أن سياقها لم يختلف كثيرا عما سبق وأن قاله محمد صلاح الذي دعم وردة، وكذلك الأمر بالنسبة لأحمد المحمدي.

إلا أن موقع “كورة” المحلي قال إن صلاح اعترض على التصريحات المنسوبة إليه “دون علمه”، مؤكدا أنه لم يدل بأي تصريحات بشأن وردة أو غيره.

أزمة عمرو وردة

جاء قرار رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، الأربعاء الماضي، باستبعاد وردة بعد ظهور تسجيلات مصورة لسيدات يزعمن أن اللاعب تحرش بهن.

في بادئ الأمر أنكر وردة المزاعم، لكنه سرعان ما نشر تسجيلا مصورا عبر صفحته على فيسبوك اعتذر فيه لأسرته وزملائه في الفريق ومدربيه، عدا من تحرش بهن.

وقال وردة: “أعتذر لأهلي واللاعبين والجهاز الفني، لا أريد من أحد أن يغضب مني، بإذن الله الفترة المقبلة لن أقوم بشيء يزعجكم”.

ودان صلاح سلوك وردة عبر صفحته على موقع تويتر، لكنه قال إنه ينبغي منحه فرصة ثانية، الأمر الذي عرضه لانتقادات من معجبيه.

وكتب نجم هجوم نادي ليفربول، الخميس “ينبغي أن تعامل النساء باحترام بالغ، لا تعني لا، تلك أشياء يجب أن تبقى مقدسة … أنا أؤمن أيضا أن كثيرين ممن يرتكبون أخطاء قد يتغيرون للأفضل، ولا ينبغي إرسالهم للمقصلة على الفور وهو أسهل الطرق”.

وأضاف “ينبغي أن نؤمن بالفرصة الثانية … يجب أن نُرشد ونُعلّم، الاستبعاد ليس الحل”.

وأمام ما وُصف بـ”التماس صلاح وعدد من أعضاء الفريق”، ألغى أبو ريدة القرار، الجمعة، بعدما عقد اجتماعا حضره وزير الشباب والرياضة.

وكتب الاتحاد، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن أبو ريدة أثنى “على روح التكاتف بين اللاعبين، ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة، ورفع الإيقاف عنه، والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم بهذا الشأن”.

وأضاف أن أبو ريدة “قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط”.

يذكر أن مصر تأهلت بالفعل للدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزها على الكونغو الأربعاء الماضي 2-0، ولم يتبق أمامها سوى مباراة واحدة في دور المجموعات، أمام أوغندا يوم الأحد المقبل.

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