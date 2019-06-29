الأوروغواي تواجه طموح البيرو في كوبا أميركا

تلتقي الأوروغواي مع البيرو في آخر مباريات دور الثمانية من بطولة كوبا أميركا التي سيحتضنها ملعب أرينا فونتي نوفا بمدينة ريسيفي.

ويسعى السيليستي للتأهل إلى نصف النهائي إذ يعول على خبرة لاعبيه ومدربه أوسكار تاباريز، ويأمل الأوروغواي لتخطي هذا الدور ومواجهة تشيلي قبل النهائي في إعادة لمواجهتهما في المباراة الأخيرة للمجموعة الثالثة حيث حسمها كافاني بهدف نظيف.

فيما تسعى البيرو بعد تأهلها من المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، حيث خسرت آخر مبارياتها أمام البرازيل مستضيفة البطولة بخماسية نظيفة، حيث يأمل المدرب ريكاردو جاريكا وضع خطة للحد من خطورة كل من لويس سواريز وإديسون كافاني حيث يفاضل المدرب في خط الدفاع بين أندرسون سانتا ماريا ولويس أبرام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية