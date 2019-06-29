اخبار الرياضة

الأوروغواي تواجه طموح البيرو في كوبا أميركا

تم النشر منذُ 17 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلتقي الأوروغواي مع البيرو في آخر مباريات دور الثمانية من بطولة كوبا أميركا التي سيحتضنها ملعب أرينا فونتي نوفا بمدينة ريسيفي.

ويسعى السيليستي للتأهل إلى نصف النهائي إذ يعول على خبرة لاعبيه ومدربه أوسكار تاباريز، ويأمل الأوروغواي لتخطي هذا الدور ومواجهة تشيلي قبل النهائي في إعادة لمواجهتهما في المباراة الأخيرة للمجموعة الثالثة حيث حسمها كافاني بهدف نظيف.

فيما تسعى البيرو بعد تأهلها من المركز الثالث ضمن المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، حيث خسرت آخر مبارياتها أمام البرازيل مستضيفة البطولة بخماسية نظيفة، حيث يأمل المدرب ريكاردو جاريكا وضع خطة للحد من خطورة كل من لويس سواريز وإديسون كافاني حيث يفاضل المدرب في خط الدفاع بين أندرسون سانتا ماريا ولويس أبرام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك