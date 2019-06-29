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الاتحاد يتعاقد مع الكرامي من خليج سرت

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد فريق الاتحاد مع ظهير فريق خليج سرت بشير الكرامي ليمثل الفريق الأول للنادي لمدة ثلاث سنوات ليصبح ضمن خيارات الفريق في الفترة المقبلة.

وأكدت إدارة الاتحاد أن عقد اللاعب سيمتد حتى موسم 2022 حيث سيعتمد الفريق على اللاعب من أجل إشراكه في الجهة اليمنى من خط الدفاع، حيث من المقرر أن يدخل الاتحاد مرحلة معسكر خارجي الفترة المقبلة، حيث استدعى جميع اللاعبين للاستعداد لبطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل في ظل احتمالية لإلغاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

وكان الاتحاد قد انتخب رئاسة جديدة للجنة التسييرية الأيام الماضية برئاسة صلاح العزابي خلفا لموسى الشيباني الرئيس السابق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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