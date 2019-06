منتخب جنوب أفريقيا يُحقق انتصاره الأول في «الكان» والمغربي يتصدر المجموعة

استطاع منتخب جنوب إفريقيا تحقيق انتصاره الأول ضمن النسخة الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، عقب فوزه على نظيره الناميبي بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

حيث أحرز الجنوب إفريقي، بونغاني زونغو، هدف بلاده الوحيد، في الدقيقة 68، من عمر المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب السلام في القاهرة.

وحصد منتخب جنوب إفريقيا بذلك أول ثلاث نقاط له في البطولة، ويحتل المركز الثالث، في ترتيب المجموعة الرابعة.

هذا ويتصدر المغرب، الذي ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019، قائمة المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق ثلاث نقاط أمام وصيفه منتخب كوت ديفوار “ساحل العاج”.

