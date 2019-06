المنتخب الأرجنتيني يضرب موعداً مع غريمه التقليدي في كوبا أمريكا 2019

قام المنتخب الأرجنتيني بضرب موعد مع غريمه التقليدي نظيره البرازيلي، في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم، المقامة حالياً في البرازيل.

حيث جاء تأهل منتخب “التانغو” على حساب نظيره الفنزويلي، إثر فوزه عليه بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعبان، لاوتارو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو، وجرت المباراة بينهما أمس الجمعة، على ملعب “ماراكانا” الشهير، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

كما بلغ “السيليساو” الدور قبل النهائي لكوبا أمريكا 2019، على حساب نظيره الباراغوياني، عقب فوزه عليه بشق الأنفس، بركلات الجزاء الترجيحية.

هذا وستقام مباراة “كلاسيكو الأرض” بين منتخبي “راقصي التانغو والسامبا”، يوم الأربعاء المقبل.

