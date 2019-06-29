رئيس اتحاد التايكواندو يرفض قرار إيقافه

رد رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو علي صابر على قرار المكتب التنفيدي والقاضي بإيقافه وسحب الثقة منه وتكليف نائبه بمهام الاتحاد، بأنه غير راض ومتمسك بمنصبه.

وأعلن صابر يوم الجمعة أنه قام بإيقاف نائبه علي الشويهدي وذلك لانتحاله صفة رئيس الاتحاد المكلف.

وقالت تقارير إعلامية إن الشويهدي تجاوز صلاحياته كنائب رئيس من خلال توقيعه على مراسلات غير مخول بالتوقيع عليها مما يعد ذلك مخالفا للنظام المعمول به للاتحاد.

وكان علي صابر قد ألغى الأثنين الماضي التفويض الممنوح للشويهدي في منتصف مايو الماضي بشأن المهام الداخلية بالاتحاد.

وأكد صابر أن الصفحة الرسمية للاتحاد في “فيسبوك” هي المصدر الوحيد لكل البيانات الصادرة عنه وأنه غير مسؤول عن أي جهة أخرى تصدر قرارا أو بيانا.

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