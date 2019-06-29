“218” تكشف الحقيقة.. جيراس “ليس عنصريا”

وصفت بعض الجماهير التونسية، في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مدرب نسور قرطاج الآن جيراس بالعنصري على خلفية الصورة التي انتشرت له وهو يقف بجانب وهبي الخزري وأحد لاعبي المنتخب المالي ويمسك قميص اللاعب المالي.

وقال عدد من الجمهور التونسي في “تغريدات ومنشورات” إن المدرب رفض استبدال الأقمصة بين وهبي الخزري ولاعب المالي في مشهد وصفوه بالعنصري.

بدورها توجهت “218” بالسؤال نحو المصور الذي التقط الصورة، حيث أكد أن كل ما جرى كان عفويا وأن ما حدث هو أن جيراس أراد الاحتفاظ بقميص اللاعب لأنه كان مدربا له في السابق.

ولكن يبدو أن بعض الجماهير التونسية تسرعت في حكمها على المدرب بسبب غضبها من نتيجة المباراة وتعادل منتخب بلادها للمرة الثانية على التوالي في كأس الأمم الأفريقية.

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