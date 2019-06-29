موريتانيا تفرض التعادل على أنغولا بأمم أفريقيا

فرض المنتخب الموريتاني التعادل السلبي على نظيره الأنغولي على ملعب السويس الجديد، اليوم السبت، ضمن نهائيات أمم أفريقيا لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.

ويعد هذا التعادل الثاني لمنتخب أنغولا في المسابقة حيث سبق أن خرج بنفس النتيجة أمام التونسيين بهدف لمثله.

ومنح التعادل لمنتخب موريتانيا نقطتها الأولى في البطولة المقامة حاليا في مصر، إذ كانت الخسارة من نصيبه عندما واجه مالي وسقط أمامه بنتيجة قاسة 4-0.

وتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة بـ4 في المقابل نقطتين لتونس ومثلهما لأنجولا ونقطة واحدة لموريتانيا متذيلة الترتيب.

تجدر الإشارة أن المنتخب الموريتاني يتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائيات أمم أفريقيا.

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