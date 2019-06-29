كوبا أميركا.. وجدل المقاعد الفارغة

تعتبر بطولة كوبا أميركا الأقدم في عالم المستديرة على مستوى القارات، ومن بين الأكثر متابعة من الجماهير، ومهد سحر كرة القدم وقبلة الباحثين عن المتعة في 90 دقيقة.

ولا يخفى على أحد أن النسخة 46 تقام حاليا في البرازيل، بلاد الكؤوس العالمية الخمس والأساطير والنجوم ومهرة اللعبة، لكن كل هذا لم يجذب الجماهير للملاعب وباتت المدرجات شبه خالية وسط حالة من الغضب والنفور بكل المباريات.

وحتى الافتتاح بين البرازيل وبوليفيا في ساو باولو لم يسجل نجاحا جماهيريا مثل ما جرت العادة في جل نسخ كوبا أميركا، حيث دفع 46 ألف مشجع 100 جنيه إسترليني كثمن متوسط لتذكرة الحضور في ملعب مورومبي الضخم الذي يتسع لـ67 ألفا بينما ظل 22 ألف مقعد خاليا تماما.

ويبدو أنه وحتى الأساطير لم تعد تستهوي مناصري كرة القدم في البرازيل إذ لم يحضر مباراة الأرجنتين بنجم النجوم ميسي أمام كولومبيا سوى 35 ألف متفرج في حال أن ملعب نوفا يتسع لـ50 ألفا.

وحسب المراقبين والصحافيين الميدانيين من البرازيل فإن أسباب عزوف الجماهير اقتصادية بحتة متمثلة في غلاء التذاكر وليس لغضبهم على منتخبهم.

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