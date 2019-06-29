مدرب موريتانيا: مباراة أنغولا جهزتنا للقاء النسور

صرح مدرب منتخب موريتانيا كورينتين مارتينيز أن تعادلهم السلبي أمام أنغولا اليوم أعطاهم ثقة في أنفسهم سيواجهون بها نظيرهم التونسي في ثالث جولات نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019.

ولم يفلح الموريتانيون في اقتناص فوز أمام الأنغوليين حيث انتهى اللقاء بصفر من الأهداف وخسروا أمام مالي بأربعة أهداف نظيفة ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وتلتقي موريتانيا المنتخب التونسي بآخر محطات الدور الأول حيث تسعى لإنجاز مهم في تاريخها الكروي وهو التأهل للدور الثمن النهائي في مشاركتها الأولى في الكان.

وأكد مارتينيز أن خطته الدفاعية أمام انغولا أتت أكلها رغم قلة الفرص التي صنعوها لكنهم ربحوا نقطة تاريخية وهو حافز كبير لمواصلة التركيز أمام نسور قرطاج حسب قوله.

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