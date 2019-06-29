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مدرب موريتانيا: مباراة أنغولا جهزتنا للقاء النسور

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح مدرب منتخب موريتانيا كورينتين مارتينيز أن تعادلهم السلبي أمام أنغولا اليوم أعطاهم ثقة في أنفسهم سيواجهون بها نظيرهم التونسي في ثالث جولات نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019.

ولم يفلح الموريتانيون في اقتناص فوز أمام الأنغوليين حيث انتهى اللقاء بصفر من الأهداف وخسروا أمام مالي بأربعة أهداف نظيفة ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وتلتقي موريتانيا المنتخب التونسي بآخر محطات الدور الأول حيث تسعى لإنجاز مهم في تاريخها الكروي وهو التأهل للدور الثمن النهائي في مشاركتها الأولى في الكان.

وأكد مارتينيز أن خطته الدفاعية أمام انغولا أتت أكلها رغم قلة الفرص التي صنعوها لكنهم ربحوا نقطة تاريخية وهو حافز كبير لمواصلة التركيز أمام نسور قرطاج حسب قوله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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