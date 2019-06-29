هولندا والسويد تكملان المربع الذهبي لمونديال السيدات

اكتمل المربع الذهبي لمونديال السيدات بعدما ما حجزت منتخبات هولندا والسويد مكانهما إلى جانب الولايات المتحدة وإنجلترا.

واستطاعت هولنداعلى ستاد دي هاينو إقصاء إيطاليا بعدما حقق الفوز بهدفين دون رد. سيدات منتخب الطواحين انتظرن حتى الدقيقة الـسبعين عندما افتتحت فيفيان ماديما النتيجة لمنتخب بلادها لتؤكد بعدها بعشر دقائق ستيفاني فان دي جرات اسبقية هولندا وتؤكد تأهلها للمربع الذهبي لتودع سيدات الادزوري رسميا منافسات مونديال السيدات الذي تستضيفه فرنسا.

أما على ملعب روازون بارك فاستطاعت السويد الإطاحة بألمانيا، الماكينات الألمانية افتتحن التسجيل مبكرا وتحديدا من الدقيقة السادسة عشرة عندما افتتحت لينا ماكول النتيجة ليأتي الرد السويدي سريعا عن طريق صوفيا جاكوبسون في الدقيقة الثانية والعشرين ولتسجل بعدها ستينا بلاكستينيوس هدف التقدم لتعقد من وضع الألمانيات اللواتي عجزن عن التسجيل وليتأهل بالتالي منتخب السويد رسميا للمربع الذهبي في مونديال السيدات.

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