اخبار الرياضة

نجوم صرمان يلتقي التحدي بنهائي الكرة المصغرة

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن فريق نجوم صرمان تأهله للمباراة النهائية لدوري الكرة القدم المصغرة في نسخته الثانية بعدما تجاوز ابو مليانة في الدور النصف النهائي.

واستطاع نجوم صرمان حجز مكانه في النهائي بعدما حسم مباراة الإياب أمام ابو مليانة بخمسة أهداف مقابل هدفين، إذ انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في صرمان بالتعادل السلبي.

وسيواجه نجوم صرمان نظيره التحدي طمينة بطل النسخة الماضية في الدور النهائي الذي سيقام يوم السبت 13 يوليو المقبل.

يذكر أن فريق تحدي طمينة قد توج مؤخرا ببطولة أفريقيا للأندية البطلة التي أقيمت في تونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك