نجوم صرمان يلتقي التحدي بنهائي الكرة المصغرة

ضمن فريق نجوم صرمان تأهله للمباراة النهائية لدوري الكرة القدم المصغرة في نسخته الثانية بعدما تجاوز ابو مليانة في الدور النصف النهائي.

واستطاع نجوم صرمان حجز مكانه في النهائي بعدما حسم مباراة الإياب أمام ابو مليانة بخمسة أهداف مقابل هدفين، إذ انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في صرمان بالتعادل السلبي.

وسيواجه نجوم صرمان نظيره التحدي طمينة بطل النسخة الماضية في الدور النهائي الذي سيقام يوم السبت 13 يوليو المقبل.

يذكر أن فريق تحدي طمينة قد توج مؤخرا ببطولة أفريقيا للأندية البطلة التي أقيمت في تونس.

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