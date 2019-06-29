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الكاميرون تتعادل سلبيا أمام غانا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادلت الكاميرون حاملة لقب النسخة الماضية من أمم افرقيا لكرة القدم أمام غانا سلبيا لحساب المجموعة السادسة ضمن الجولة الثانية، حيث عجز المنتخبان عن افتتاح النتيجة وزيارة الشباك وظل اللقاء عقيما دون أهداف لآخر دقائقه.

وكانت المواجهة ساخنة منذ البداية وشهدت مهرجانا لإهدار الفرص من الطرفين ولم يظهرا بالمستوى الذي انتظرته الجماهير العريضة.

وبهذه النتيجة ظفرت الكامرون بالنقطة الرابعة معززة بها صدارة المجموعة أمام خصمه الغاني الذي لم ينجح للمرة الثانية في تحقيق الفوز حيث تعادل ابان الجولة الأولى أمام البنين بهدفين لمثلها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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