موعد ظهور دي يونغ رسميا في الكامب نو 

حدد برشلونة الأسباني يوم 5 يوليو المقبل موعدا لتقديم لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج القادم من أياكس أمستردام للجمهور العريض ولوسائل الإعلام حسب الصحيفة الكتالونية “سبورت”.

وسيرتدي نجم أياكس البالغ من العمر 22 عاما قميص البلوغرانا في الكامب نو لأول مرة أوائل الشهر المقبل وكانت إدارة برشلونة وقعت مع اللاعب في يناير الماضي عقدا نص على بقائه مع فريقه حتى نهاية الموسم ويبدأ آخر جديد مع الكتلان.

وحسب الصحيفة الإسبانية سيقوم اللاعب بعقد مؤتمر صحفي بعد مراسم التقديم ليتلقى أسئلة الصحفيين ويرد عليهم.

وكان دي يونغ قد أظهر مستوى عال في البطولة الهولندية وكان له دور كبير في إحراز فريقه الثنائية المحلية والوصول لمركز الوصيف ضمن دوري الأمم الأوروبية.

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