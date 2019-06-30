مسلحون يهاجمون محطة الزاوية المزدوجة وتسبب أضرار بمحول الوحدة الغازية السادسة

أخبار ليبيا24

كشفت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أن مجموعة مسلحة قامت بإطلاق النار على محول الوحدة الغازية السادسة في مدينة الزاوية مما أدى إلى حدوث أضرار بالمحول وخروج الوحدة عن الخدمة.

وأضافت الدائرة أن المجموعة المسلحة دخلت إلى محطة الزاوية المزدوجة على تمام الساعة 12.29 ليلة السبت وقامت بإطلاق النار على الوحدة أثناء عملية طرح الأحمال على مدينة الزاوية حسب الاتفاق الذي تم بين الشركة العامة للكهرباء ووزارة الداخلية.

وأوضحت دائرة الإعلام أنه فقد ما قيمته 130 ميغاوات وهذه ليست المرة الأولى حيث تم في المدة الماضية إطلاق النار على محول 220 /30 ك.ف الجامعة في مدينة الزاوية، بالإضافة إلى عدة اعتداءات على المحطة وبعض العاملين.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية والأمنية بالمدينة بحماية مكونات الشبكة الكهربائية ومساعدة الشركة في تنفيذ برنامج عملية طرح الاحمال أسوة بالمناطق الأخرى.

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