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النجم الساحلي يتمسك بخدمات السلتو

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لا يزال اللاعب الدولي أنيس سلتو يواصل تدريباته في صالة الإعداد البدني في العاصمة تونس على انفراد عقب عودته لفريقه النجم الساحلي بعد انتهاء إعارته للأهلي طرابلس.

وعلمت 218 أن السلتو تلقى عروضا احترافية من أكثر من ناد عربي إذ يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة بعيدا عن الدوري التونسي لكن إدارة النجم الساحلي متمسكة بالمهاجم الليبي ، ولم يصل الطرفان حتى الآن لاتفاق حول ما إذا كان السلتو سيتمكن من خوض تجربة احترافية أم لا.

يذكر أن أنيس سلتو يرتبط بعقد مع بطل العرب النجم الساحلي يمتد حتى موسم 2021.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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