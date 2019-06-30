النجم الساحلي يتمسك بخدمات السلتو

لا يزال اللاعب الدولي أنيس سلتو يواصل تدريباته في صالة الإعداد البدني في العاصمة تونس على انفراد عقب عودته لفريقه النجم الساحلي بعد انتهاء إعارته للأهلي طرابلس.

وعلمت 218 أن السلتو تلقى عروضا احترافية من أكثر من ناد عربي إذ يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة بعيدا عن الدوري التونسي لكن إدارة النجم الساحلي متمسكة بالمهاجم الليبي ، ولم يصل الطرفان حتى الآن لاتفاق حول ما إذا كان السلتو سيتمكن من خوض تجربة احترافية أم لا.

يذكر أن أنيس سلتو يرتبط بعقد مع بطل العرب النجم الساحلي يمتد حتى موسم 2021.

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