نجمان من الأهلي طرابلس يقتربان من بطل أفريقيا

أكدت إدارة نادي الأهلي طرابلس أن المفاوضات أصبحت متقدمة بينها وبين الترجي التونسي الذي يرغب في شراء عقد المُدافع الدولي سند الورفلي، خاصة أن إدارة باب سويقة دخلت هذا الميركاتو بقوة إذ تمكنت من إبرام أربع صفقات خلال يومين فقط وربما سيكون انتقال سند الصفقة الخامسة لبطل تونس.

وكانت 218 قد أشارت بتاريخ الثالث من مايو الماضي إلى رغبة الترجي التونسي بالظفر بخدمات الورفلي المعار للرجاء المغربي من الأهلي طرابلس.

يذكر أن سند الورفلي قد تلقى عدة عروض من أندية عربية بارزة بعد تألقه اللافت مع فريق الرجاء المغربي الذي يرغب أيضا في شراء عقده لكن يبدو أن اللاعب قد قرر إنهاء تجربته في الملاعب المغربية.

وعلمت 218 من مصادر خاصة أن نادي الأهلي طرابلس قد تلقى عرضاً لإعارة اللاعب زكريا الهريش إلى نادي الترجي التونسي، ولم تتخذ الإدارة حتى الآن أي قرار رسمي بشأنه.

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