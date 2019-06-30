المدرب المحلي يرفع راية التحدي في الكان

لأول مرة منذ سنوات طويلة يتفوق المدرب الوطني في القارة السمراء ويفرض اسمه على أمم أفريقيا في النسخة الثانية والثلاثين المقامة في مصر.

ويقود عشر مدربين محليين أحلام منتخبات بلادهم خلال البطولة الحالية أملا بالتتويج باللقب القاري .

ويعتبر مدرب محاربو الصحراء جمال بلماضي، ومدرب غانا كواسي أبياه وأليو سيسيه مدرب المنتخب السنغالي إضافة إلى مدرب كوت ديفوار إبراهيما كامارا أبرز المدربين الوطنيين .

ويبقى المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري المستضيف للحدث القاري هو المدرب اللاتيني الوحيد في النسخة الحالية .

ويبرز اسم الهولندي كلارنس سيدورف كأحد النجوم المشاهير بين المدربين الأجانب بقيادته حاملة اللقب الكاميرون في هذه البطولة، ويلمع اسم المدرب الألماني جيرونت روهر مع نسور نيجيريا بعد قيادته عديد المنتخبات في القارة السمراء ، فيما يقود الإنجليزي ستيوارت باكستر أحلام منتخب جنوب أفريقيا .

وحصد ستة وعشرون مدربا لقب أمم أفريقيا في إحدى وثلاثين نسخة سابقة ، حيث نال أحد عشر مدربا محليا شرف التتويج باللقب خمس عشرة مرة ، حيث يعد المصري حسن شحاته والغاني تشارلز جيامفي أكثر المتوجين بالكان بثلاثة ألقاب ليحافظا على هيبة المدربين المحليين .

فيما يعد الفرنسي هيرفي رينار مدرب أسود الأطلس الحالي أكثر المتوجين من المدربين الأجانب بلقبين نالهما مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار.

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