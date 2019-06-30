نادر بوشناف يخطف رئاسة نادي الهلال بجدارة     

نجح نادر بوشناف المرشح لرئاسة نادي الهلال بالفوز في انتخابات رئاسة النادي التي أقيمت بقاعة الألعاب الرياضية بحضور منتسبي الجمعية العمومية.

وتمكن بوشناف من الفوز بثقة 205 اصوات من أصل 209 ناخبين شاركوا في عرس نادي الهلال بينما يصل عدد منتسبي الجمعية العمومية للنادي إلى حوالي 339 عضوا.

وسيستلم بوشناف زمام الأمور في نادي الهلال من اللجنة التسييرية التي تشرف على إدارة النادي حيث تنتظره العديد من الملفات الشائكة أبرزها مستحقات رياضيي الألعاب الجماعية إضافة إلى ملف الاستثمار في النادي.

ومر الهلال في الفترات الماضية بمرحلة صعبة على مستوى الإدارة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد ويبحث من خلال العهد الجديد لإدارته الحالية للخروج من هذا المأزق بأمل جديد.

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