بن حريز لـ218: انتخابات الهلال فاقت التوقعات

أوضح عضو لجنة مراقبة انتخابات الأندية المكلفة من الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة عبدالمنعم بن حريز، أن انتخابات نادي الهلال التي أقيمت مساء اليوم الأحد بقاعة الألعاب الرياضية في النادي قد جرت بسلاسة وتكاتف من الجميع.

وأضاف بن حريز في تصريحات خاصة لـ218، أن النصاب القانوني لاعتماد الانتخابات من المفترض أن يصل إلى 171 منتسبا وما حدث اليوم فاق التوقعات، إذ شارك أكثر من 209 منتسبين للجمعية العمومية، صوت منهم 205 لمصلحة قائمة نادر بوشناف بينما امتنع العدد الباقي عن المشاركة.

وكانت لجنة الطعون قد استبعدت قبل أيام قائمتين من المفترض أن يكون لهما حضور في انتخابات نادي الهلال لأسباب مختلفة.

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