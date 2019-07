قام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بوضع مبررات لعدم تقديمه أفضل مستوياته في بطولة “كوبا أمريكا” لكرة القدم المقامة حالياً في البرازيل.

حيث صرح ميسي، عقب فوز منتخب بلاده على نظيره الفنزويلي بنتيجة 2-0، وتأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية:

“الحقيقة أنني لا أقدم أفضل مستوياتي في كوبا أمريكا، ويكون الأمر صعباً دائماً بالنسبة لنا لأننا نريد أن نفعل شيئاً مختلفاً ونهاجم، بينما تتكتل الفرق المنافسة في منتصف الملعب”.

وتابع ميسي:

“لا أحد يستسلم بسهولة في هذه النسخة من كوبا أمريكا، من الصعب جداً اللعب لأن أرضيات الملاعب سيئة جداً، هذا شيء مخجل، الكرة مثل الأرانب، يمكنها أن تقفز في أي مكان ولا يمكن السيطرة عليها”.

هذا ولم يقدم ميسي، حتى الآن مع منتخب بلاده الأداء الذي جعله يهز الشباك أكثر من أي لاعب آخر في أوروبا على مدار آخر ثلاثة مواسم مع نادي برشلونة، واكتفى بتسجيل هدف واحد من ركلة جزاء في النسخة الحالية من بطولة “كوبا أمريكا”.

The post كيف برر ميسي سوء مستواه مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2019؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا