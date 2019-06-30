الماقني لـ218: الهلال أصبح في أيدٍ أمينة

قال اللاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني ونادي الهلال خليفة الماقني إن فوز الدكتور نادر بوشناف برئاسة النادي سيعود بالنفع على كافة قطاعات الألعاب الرياضية لما يمتلكه الرجل من رؤية رياضية وحب لنادي الهلال.

وصرح الماقني لـ218 أن بوشناف قد تقلد منصب رئاسة النادي بعد قيامه بالعديد من الأعمال التي أثبتت حسن نيته وقدرته على قيادة دفة الهلال إلى بر الأمان عندما وقف بجانب الألعاب الجماعية وحاول قدر الإمكان أن يحدث نهضة في البنية التحتية بالنادي.

وأضاف الماقني أن العمل المتواصل أهم أسباب النجاح التي من المفترض الاعتماد عليها من قبل بوشناف لضمان استقرار النادي وعودته لحالته الطبيعية التي اعتاد عليها مشجعوه حتى منافسوه.

وكانت انتخابات نادي الهلال قد أفرزت فوزا نادرا لبوشناف المرشح الوحيد لرئاسة نادي الهلال عقب تحصله على 209 أصوات.

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