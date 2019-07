لماذا قرر نادي ليفربول إعادة كوتينيو إلى تشكيلته؟

كشف تقرير صحفي صدر اليوم الأحد أن مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، لا يعارض عودة البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى “الأنفيلد”، للمشاركة في معركة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد.

وبحسب صحيفة “الآس” الإسبانية، فإن مسؤولي “الريدز” يرحبون بعودة اللاعب السابق في الفريق، وفكرة التوقيع معه.

هذا ويعود سبب ترحيب النادي الإنجليزي إلى ما أظهره كوتينيو من انتماء واحترام لنادي ليفربول، ورفضه عرض مانشستر يونايتد مؤخراً.

كما كشف اللاعب البرازيلي أنه لا يستطيع أن يرتدي قميص “الشياطين الحمر” الغريم التقليدي لليفربول، احتراماً لناديه السابق وجماهيره.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت مؤخراً عن مساعي ناديي تشلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي لضم اللاعب البرازيلي.

ومن جهته لا يعارض برشلونة بيع كوتينيو حالياً، بعدما اعترف اللاعب أخيراً بأنه لا يعرف إن كان سيستمر مع النادي “الكتالوني” أم سيرحل في الصيف الحالي.

