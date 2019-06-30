ردًا على ماتقوم به دولة تركيا بليبيا ..  أمن أجدابيا تحتجز اثنين من حاملي الجنسية التركية

أخبار ليبيا 24 – خاص

احتجزت قوات الأمن بمدينة أجدابيا مساء اليوم الأحد شخصين يحملان الجنسية التريكة، بناء على تعليمات مدير أمن أجدابيا عميد الصادق اللواطي.

جاءت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار القيادة العامة لقوات الجيش وردًا على ماتقوم به دولة تركيا بدعمها للمليشيات الإرهابية في ليبيا .

كما تمكن رجال الأمن في المدينة من إقفال عدد من المحال التي تحمل أسماء مدن وقري تركيا في المدينة .

وقال مدير أمن المدينة عميد الصادق اللواطي إن عملية الاعتقال جاءت ردًا على المجازر التي راتكبيت في حق العسكريين والمدنيين في ليبيا بمساعدة دولة تركيا .

وطالب اللواطي المواطنين بالمدينة المساعدة في إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي شخص تركي أو شركة تركية تعمل في المدينة.

وخاطب مدير الأمن رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة في المديرية، بسرعة إزالة اللافتات التي تحمل شعارات تركية داخل نطاق اختصاص المديرية.

وطالب رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة في المديرية أيضا، بقفل المحلات والورش والمطاعم التي يعمل بها أفراد من الجنسية التركية، بالإضافة إلى ضبط الأشخاص الذين يحملون الجنسية التركية، وموافاته بموقف كامل خلال 48 ساعة.

يشار إلى أن الناطق باسم القوات المسلحة أحمد المسماري قال إن الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي غاشم، نتج عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية.

وأعلن المسماري في إيجاز صحفي أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف جميع الأهداف الاستراتيجية التركية، بسبب هذا الغزو.

وأكد أن الشركات والمقرات التركية وكل المشروعات التي تؤول للدولة التركية هي أهداف مشروعة للقوات المسلحة ردا على هذا العدوان، لافتا إلى أنه سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية.

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