طائرات الجيش الوطني تستهدف طائرة  تركية مسيرة في مطار معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي اللواء محمد المنفور، استهداف طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة كانت ستتحرك لقصف قواته في المحاور.

المنفور أكد اليوم الأحد أن الإصابة كانت دقيقة جدا، مضيفًا أن المقاتلات استهدفت طائرة تركية من طراز “بيرقدار” أثناء إقلاعها، ودمرتها بمهبط القسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية.

وأعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي عن توقف الملاحة الجوية بعد استهداف طائرة .

هذا، وأكد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أن القوات الجوية دمرت طائرة تركية مسيرة (بدون طيار) في مطار معيتيقة.

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