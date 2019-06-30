طبرق تنظم دورات مكثفة لتعليم السباحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تتواصل في مدينة طبرق دورة تعليم مبادئ وأسس السباحة تحت إشراف نادي المنارة البحري.

وأوضح مشرف عام الدورة عبدالسلام بوجويلي أن الغرض الأول لمثل هذه الدورات خلق جيل جديد للسباحة في مدينة طبرق وضمان استمراريتها وكذلك ضم الطلبة المميزين للنادي ليدخلوا إلى مراحل تدريب وصقل متقدمة .

بوجويلي أشار – لأخبار ليبيا 24 – إلى أن الدورة تستهدف عدد 25 طالب من أعمار 6 سنوات إلى 12 سنة وتليها دورة أخري ستكون مخصصة لسن فوق 12 سنة .

وبين أن الدورة مقسمة إلى عدة اجتزاء تتخللها محاضرات نظرية وتطبيقات عمليه تبدءا بإزالة عامل الخوف ومصادقة الماء وتعليم الطفو بأنواعه، وبعد ذلك تدخل في مراحل تعليم حركة الرجلين وحركة اليدين ومن ثم حركة التنفس.

هذا ويشرف على الدورة مجموعة من المدربين وهم أكرم الطلياني، وعلي صالح علي، بالإضافة إلى عبدالسلام بوجويلي مدرب نادي المنارة البحري ومنتخب طبرق للسباحة .

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