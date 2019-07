رباعي ذهبي بمونديال السيدات

وصل كأس العالم للسيدات المقام في فرنسا إلى محطته ماقبل الأخيرة بتأهل منتخبات إنجلترا وحاملة اللقب الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا إضافة إلى المنتخب السويدي في النسخة الثامنة من البطولة والتي تستضيفها فرنسا وتختتم في السابع من يوليو المقبل.

إنجلترا تتأهل بجدارة

إنجلترا كانت أول المتأهلين العابرين إلى المربع الذهبي بعد إطاحتها بمنتخب النرويج العنيد بثلاثية نظيفية لتقنع كل متابعي الكرة النسائية في هذه البطولة.

وبتأهل منتخب الأسود الثلاثة للسيدات باتت أول منتخب للكبار يصل لنصف النهائي خلال 3 بطولات كبرى في مواصلة لطفرة الكرة الإنجليزية في السنوات الأخيرة حيث تأهلت الإنجليزيات لأول مرة في تاريخها إلى الدور قبل النهائي من البطولة.

وتابع أكثر من 7.6 مليون شخص مباراة ربع النهائي والتي جمعته أمام النرويج والتي جاءت في المرتبة الثانية بدور المجموعات خلف فرنسا مستضيفة البطولة أما الإنجليزيات فاحتلوا صدارة المجموعة الرابعة في الدور الأول.

تألق متواصل لحاملة اللقب

واصلت أمريكا حملة الدفاع عن لقبها بالمونديال بتجاوزها فرنسا صاحبة الضيافة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب “بارك دي فرانس” بالعاصمة باريس.

ونجحت الأمريكيات في بسط قوتهم على جميع خصومهم في البطولة حيث نجحن في هز الشباك في كل مبارياتهم قبل الوصول إلى نصف النهائي في أول ربع ساعة من بداية المباراة.

ففي أولى مباريات حاملة اللقب أمام تايلاند افتتحت أمريكا التسجيل في الدقيقة الثانية عشرة، أما في اللقاء الثاني أمام منتخب تشيلي فافتتحت أمريكا التسجيل في الدقيقة الحادية عشرة، فيما تمكنت المهاجمة ليندسي هوران من التسجيل أمام السويد في الدقيقة الثالثة.

وأمام المنتخب الإسباني في ثمن نهائي المونديال استطاعت أمريكا افتتاح التسجيل في الدقيقة السابعة قبل التأهل لمواجهة فرنسا حيث تمكنت ميجان رابينو من التسجيل من ضربة حرة لتفسح الطريق أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى دور الأربعة من المونديال، وتعد اللاعبة أليكس مورغان في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف.

هولندا تواصل المشوار

واصلت الكرة الهولندية انتعاشها بعد بلوغ منتخب الرجال نهائي دوري الأمم الأوروبية بتأهل الهولنديات إلى نصف نهائي المونديال بكل جدارة واستحقاق بعد إقصائها منتخب إيطاليا من دور الثمانية بهدفين دون مقابل معتمدة على نجمتها الأولى وأفضل لاعبة في العالم لعام 2017 ليكي مارتينز لاعبة فريق برشلونة.

في حين فشلت إيطاليا التي تخوض البطولة للمرة الثالثة في تاريخها في بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى بعدما ودعت البطولة من ربع النهائي للمرة الثانية مثل نسخة مونديال 1991 .

السويد تطيح بألمانيا

ضمنت السويد تواجدها بين الأربعة الكبار بفوزها على منتخب الماكينات بهدفين مقابل هدف لتطيح بها من ربع نهائي البطولة الثامنة من المونديال.

رغم تأخرها بهدف لينا ماكول إلا أن السويديات غيرن مجريات المباراة لمصلحتهن لتتمكن بالإطاحة بالمانشافت لتكون على بعد خطوة واحدة من التأهل لنهائي كأس العالم، فيما فشلت ألمانيا في التأهل إلى المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخها حيث توجت الكرة الألمانية بمونديال السيدات في نسختي 2003، 2007.

