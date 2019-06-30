مصر تحقق العلامة الكاملة

استطاع المنتخب المصري مستضيف البطولة من تحقيق فوزه الثالث على التوالي في أمم أفريقيا بفوزه على أوغندا بهدفين دون مقابل على ملعب القاهرة الدولي.

وافتتح نجم الفراعنة محمد صلاح أهداف المباراة في الدقيقة السادسة والثلاثين من ضربة حرة مباشرة وضعها باقتدار فوق حائط الصد، ليعزز الظهير الأيمن أحمد المحمدي ثنائية المنتخب المصري قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وحافظت مصر على نظافة شباكها في كل المباريات التي خاضتها في البطولة ليضمن رفقاء محمد صلاح تأهلهم إلى ثمن نهائي الكان بالعلامة الكاملة بتسع نقاط فيما حلت أوغندا في المركز الثاني بأربع نقاط لتتأهل إلى الدور المقبل.

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