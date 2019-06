‎تكليف الحكم المساعد الدولي الليبي “عطية محمد عيسى” رسميًا ضمن طاقم تحكيم مباراة بنين والكاميرون كحكم مساعد أول ضمن الجولة الثالثة من كأس افريقيا مصر 2019. التفاصيل لاحقًا..

The post تكليف الحكم المساعد الدولي الليبي “عطية عيسى” رسميًا ضمن تحكيم مباراة بنين والكاميرون appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية