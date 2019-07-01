المساعد الدولي الليبي عطية محمد ضمن طاقم إدارة مباراة بنين والكاميرون

قررت لجنة الحكام الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تحتنضها مصر حتى 19 يوليو الجاري، تكليف المساعد الدولي الليبي عطية محمد عيسي، للمرة الثالثة على التوالي في منافسات البطولة وذلك ضمن طاقم إدارة مباراة الكاميرون وبنين.

وقررت اللجنة إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم مكون من: حكم الساحة التونسي “صادق سالمي” والمساعد الأول الليبي “عطية محمد” والمساعد الثاني التونسي “يامن ماللوشي” والحكم الرابع “هيثم جويرات”.

ويلتقي المنتخب الكاميرون نظيره البنيني غد الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019 في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة من البطولة، وتحتل الكاميرون قمة المجموعة برصيد 4 نقاط فيما يتقاسم منتخبي غانا وبنين المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين فقط ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية