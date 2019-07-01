الترهوني يصل الدار البيضاء ويستعد للكشف الطبي للانضمام للرجاء

كشفت مصادر مقربة من اللاعب الدولي الليبي محمد الترهوني، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس، بأن اللاعب يتواجد حالياً في مدينة الدار البيضاء المغربية من أجل إتمام إجراءات انضمامه إلى صفوف فريق الرجاء المغربي بداية من الموسم المقبل 2019 / 2020 .

وكان “ريميسا” قد انفرد بدخول الرجاء في مفاوضات جادة مع الترهوني من أجل الحصول على خدمات اللاعب في موسم الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة الفريق لتدعيم صفوفه بلاعبين دوليين من العيار الثقيل.

وأوضحت المصادر أنه من المنتظر أن يجتاز الترهوني الفحص الطبي اليوم الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة ليكون اللاعب ضمن صفوف النسور الخضراء بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

ويعتبر الترهوني، أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم، حيث يجيد اللاعب في عدة مراكز داخل الملعب ويبدع على الرواق الأيسر بالكامل.

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