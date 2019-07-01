إعلاميون مغاربة يفجرون مفاجآت مدوية عن موقف “الورفلي” من التجديد للرجاء

فجر إعلاميون مغاربة مفاجآت من العيار الثقيل بخصوص مفاوضات نادي الرجاء البيضاوي المغربي مع محترفنا الدولي الليبي سند الورفلي، صخرة دفاع الفرسان والأهلي طرابلس، لتجديد عقده ليكون ضمن استحقاقات الأخضر خلال الموسم المقبل.

وكانت تصريحات رئيس نادي الرجاء المغربي بأن سند الورفلي طلب مبلغ 700 ألف دولار لتجديد تعاقده مع الرجاء قد فجرت موجة من الغضب لدى جماهير وعشاق النادي وكذلك الإعلاميين المغاربة المطلعين على بواطن الأمور في تلك المفاوضات.

في البداية خرج اللاعب المغربي السابق عبدالمجيد الجيلاني، المقرب من مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، ليكشف حقيقة تعثر مفاوضات الرجاء مع الورفلي، نافيا تمام ما تردد من أنباء على لسان رئيس الرجاء بأن سند الورفلي طلب 700 ألف دولار من أجل الانتقال بشكل نهائي إلى الرجاء .

وكتب الجيلاني “بوست مطول” عبر صفحته على فيس بوك، نفى فيه تماما ما يتردد حول مطالب الورفلي المالية، وبعث برسائل خاصة إلى جماهير الرجاء التي ساندت اللاعب خلال الفترة الماضية مؤكدا أن الورفلي لم يطلب ذلك ولم يزايد على نادي الرجاء مطلقا.

من جانبه كشف الإعلامي المغربي منعم بلمقدم، أن نادي الوداد المغربي تقدم بعرض مغري جدا لسند الورفلي، بمبلغ مضاعف لما حصل عليه اللاعب مع الرجاء، مؤكدا أن اللاعب الدولي الليبي رد على هذا العرض قائلا: “آسف ولكن لن ألعب في المغرب لغير الرجاء.. الأجواء التي عشتها مع الرجاء لايمكنني أن أعيشها مع أي فريق آخر أبدا”

وأكد بلمقدم أن الملاعب المغاربية بحاجة إلى لاعبين من عقليات سند الورفلي الذي يتمتع بأخلاق عالية وروح قتالية ولا تهمه المادة ولكنه ما يهمه هو اللعب والإمتاع من أجل كرة القدم.وأشار إلى أن الورفلي يمتلك عرضىين من الدوري المغربي وعرض جاد من الترجي التونسي وكذلك عرض من نادي مصري كبير وعرض خليجي من الدوري السعودي ولكنه يفضل البقاء مع الرجاء.

من جانبه نقل الإعلامي مهدي لمطاطه، ما كتبه زميله منعم بلمقدم، الذي كشف الحقائق كاملة حول موقف سند الورفلي من البقاء مع الرجاء في الموسم المقبل، مؤكدا أن الورفلي يرفض حاليا حوالي 5 عروض بواضع عرضين محليين وعرض من الترجي وعرض من الدوري المصري وعرض من النصر السعودي، ويفضل البقاء مع الرجاء من أجل جماهيره الوفية

وطالب لمطاطه، رئيس نادي الرجاء، بتجديد عقد اللاعب والإبقاء على مثل هذه النوعية من اللاعبين في صفوف الفريق الذي يسعى للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل، وشدد على أنه إذا فشل رئيس الرجاء في ذلك فليرحل عن النادي.

وقد لاقت هذه الحقائق تفاعلا واسعا من جماهير وعشاق نادي الرجاء المغربي الذين طالبوا مسؤولي ناديهم بالإبقاء على اللاعب الذي يعشق غلالة النادي ويدافع عنها بكل قوة.

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